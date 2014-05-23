В Находке сотрудниками патрульно-постовой службы задержан подозреваемый в попытке кражи

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление 52-летней местной жительницы. Женщина сообщила о попытке кражи сварочного аппарата с территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Находке, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительницу и возможных очевидцев. Установлено, что злоумышленник незаконно проник на территорию частного дома на улице Чапаева и пытался похитить сварочный аппарат, но был замечен хозяевами и скрылся.

Инспекторы патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в имущественном преступлении. Им оказался 41-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания.

В следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом 30 части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]