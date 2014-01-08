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Склад макулатуры горел во Владивостоке

Склад макулатуры горел во Владивостоке

Фото: newsvl.ru

В субботу, 26 января, на ул. Выселковой во Владивостоке загорелся склад пункта приема макулатуры, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  VL.ru.

Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, информация о пожаре на складе поступила спасателям примерно в 12.00.  Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к тушению. Горел спресованный мусор на открытой территории.

В 12.24 пожар был локализован, а в 12.40  ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Рядом расположенные объекты не пострадали.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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