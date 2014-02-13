Военачальник высокого ранга не смог решить проблемы в одном из гарнизонов Приморья

Почти на семь лет затянулась передача жилого фонда Барановского военного гарнизона властям Пограничного городского поселения. Еще в 2012 году министр обороны России Сергей Шойгу заявил о безвозмездной передаче имущества военного ведомства местным властям. Пограничное городское поселение соглашается принять жилой фонд лишь при условии наведения порядка в гарнизоне.

Длится эта ситуация на протяжении 5-6 лет. При этом очевидно, что Министерство обороны ничего не делает на благо жителей домов: вода в трубах не очищается, канализационная система не работает, подъезды разбиты, летом текут кровли, зимой промерзают стены, об этом "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на газету "Вестник: Приграничья".

После визита в Пограничный район А. В. Картаполова, замминистра обороны РФ, вопрос водоснабжения, казалось, сдвинулся с мертвой точки. Но вновь возникли проблемы – в выкопанную уже по приказу сверху траншею должны были уложить ранее проложенный поверху водопровод, что не было сделано. А когда пустили воду – водопровод разорвало. В итоге перекопан весь жилой городок, а трубы лежат разорванные во многих местах.

Наверняка эта проблема не возникла бы, если бы работы провели еще летом. А сейчас приходится нести большие затраты.

Чтобы отопительный сезон в гарнизоне все-таки наступил, до котельной проложили водопровод длиной 400 метров, вода по которому идет со скважины. Во избежание аварийных ситуаций его подключили к резервному электропитанию от котельной.



В этой ситуации сказать о неудобствах для жителей, значит, ничего не сказать, люди страдают, так как тепла нет, вода идет через раз, сложилась трудная ситуация на дорогах. И все ждут, что военное ведомство серьезней отнесется к возникшей проблеме и исправит ее.

– Военному ведомству нужно не разово, когда приезжает высокое начальство, а планомерно заниматься подготовкой к эксплуатации жилого фонда, – считает П. М. Коровин, председатель муниципального комитета Пограничного городского поселения. – И тогда проблемы будут устранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]