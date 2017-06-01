Январь в Приморье передаст февралю эстафету положительных значений
Погода в последние дни января в Приморье будет теплой. Об этом в эфире программы "Местное время. Суббота", на телеканале "Россия" рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
По его словам, существенных осадков в Приморье пока не ожидается. Есть вероятность небольших осадков в центральных и северных районах края. В период с 31 января по 1 февраля по Японскому морю будут проходить циклон, который усилит вероятность выпадения снега в южных районах Приморья.
Температурный фон на следующей неделе будет достаточно высоким для зимы, не исключены оттепели. Столбики термометров могут показать положительные значения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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