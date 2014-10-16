В Приморье мошенники придумали новый способ выманивания денег
Мошенники придумали новый способ отъема денег у наивных приморцев.
Как сообщает "Вести: Приморье", в социальных сетях жители Приморья рассказали о новом способе мошенничества. На мобильный телефон поступают звонки, мошенники представляются сотрудниками одной из компаний мобильной связи, говорят, что с абонента неверно была списана крупная сумма денег, и чтобы ее вернуть, необходимо сообщить им номер карты и срок выпуска. В основном на учдочку мошенников попадаются пенсионеры.
"Звонили моей маме. С этих номеров звонят МОШЕННИКИ из мест не столь отдаленных, представляются сотрудниками (в нашем случае) компания теле 2, говорят что компания не верно списывала деньги за платные услуги которыми вы не пользовались, сейчас хотят вернуть деньги. Просят номер карты и срок выпуска (сумму возврата называют немаленькую, что и подвело), С номера 900 приходят пороли (научились сволочи!). Будьте бдительны!!!!!....P.S", - предупреждает подписчик паблика Инстаграм dpskontrol_125rus.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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