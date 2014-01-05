В Приморье продают некачественный бензин, вызывающий поломку автомобиля

В Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступают обращения граждан, связанные с приобретением некачественного автомобильного топлива, вызывающего поломку автомобиля.

В этой связи Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает.

Потребитель, приобретая товар, вправе рассчитывать на то, что этот товар безопасен для его жизни, здоровья и не причинит вреда его имуществу.

Данный вывод подтверждается ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». Указанные нормы предусматривают, что продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец передает потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для тех целей, для которых он, как правило, используется.

Согласно ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель в случае приобретения автомобильного топлива ненадлежащего качества по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар надлежащего качества этой же марки;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи автомобильного топлива ненадлежащего качества.

В ст.ст. 1095 - 1098 Гражданского кодекса РФ и ст.ст. 13, 14 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» указаны общие основания возмещения вреда, причиненного потребителям вследствие недостатков товара, а также определены лица, ответственные за такой вред, сроки его возмещения и основания освобождения продавца от материальной ответственности.

Факт приобретения некачественного топлива можно подтвердить чеком, квитанцией с АЗС и иными доказательствами, а его причинно-следственную связь с неисправностью двигателя - заключением автотехнической экспертизы.

При этом применительно к сфере защиты прав потребителей, как отрасли гражданских правоотношений, необходимо отметить, что по общему правилу, закрепленному ст. 11 Гражданского кодекса РФ, ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», защита нарушенных прав граждан осуществляется судом.

В случае если продавец откажется удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке, последний вправе обратиться в суд.

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

На основании ст.ст. 12, 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого было нарушено, в судебном порядке может требовать полного возмещения причиненного ему морального вреда и материальных убытков.

В целях оказания практической помощи потребителям в системе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» создан консультационный центр по информированию и консультированию в различных сферах потребительских правоотношений, расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Сельская, 3-Б, каб.10, в котором гражданам могут оказать помощь в подготовке претензии и искового заявления в суд.

Каждый первый и третий вторник месяца специалисты консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» осуществляют выездные консультирования в помещении МФЦ по адресу: г.Владивосток, ул.Невельского, д.13.

В свою очередь, согласно ч. 1 ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю может вступать в дело для дачи заключения в целях защиты прав потребителей до принятия решения судом первой инстанции. В случае реализации права на судебную защиту любой потребитель может обратиться в суд с ходатайством о привлечении к рассмотрению дела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю для дачи такого заключения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]