Во Владивостоке водители такси не ищут легких путей
Во Владивостоке водитель таксомоторной компании "Восток" отправил автомобиль вниз по лестнице. Данное видео появилось в социальной сети.
В происшествии никто не пострадал.
Такси подъехало по адресу: Кипарисовая, 22 или 24. И вместо того, чтобы остановиться, поехало дальше вниз по лестнице. То ли тормоза отказали, то ли водитель перепутал педали газа и тормоза.
В сети Инстаграм данное происшествие вызвало бурю колких комментариев:
kamyflazh_dv_125
По-любому по навигатору ехал
korzinkina2868
Наверное разметку неправильно нанесли😂
_ryzhuha_
😂Спешил на очередную заявку
vl_enigma_shop
Такси восток , скок , скок 🐤🐤🐤
vyr1972_pegas
Них... он срезал! 😂🤦♂️
valeriy____s
@sash_9852 написали что это Сашка 😆
tsygankov345
Наверное с тормозов слетел!
Стоит отметить, что автомобили такси нередко попадают в ленту происшествий. Пальма первенства в данных случаях принадлежит такси компании "Максим", теперь отличилась компания"Восток".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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