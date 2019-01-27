Во Владивостоке водители такси не ищут легких путей

Во Владивостоке водитель таксомоторной компании "Восток" отправил автомобиль вниз по лестнице. Данное видео появилось в социальной сети.

В происшествии никто не пострадал.

Такси подъехало по адресу: Кипарисовая, 22 или 24. И вместо того, чтобы остановиться, поехало дальше вниз по лестнице. То ли тормоза отказали, то ли водитель перепутал педали газа и тормоза.

В сети Инстаграм данное происшествие вызвало бурю колких комментариев:

kamyflazh_dv_125

По-любому по навигатору ехал



korzinkina2868

Наверное разметку неправильно нанесли😂

_ryzhuha_

😂Спешил на очередную заявку

vl_enigma_shop

Такси восток , скок , скок 🐤🐤🐤

vyr1972_pegas

Них... он срезал! 😂🤦‍♂️

valeriy____s

@sash_9852 написали что это Сашка 😆

tsygankov345

Наверное с тормозов слетел!

Стоит отметить, что автомобили такси нередко попадают в ленту происшествий. Пальма первенства в данных случаях принадлежит такси компании "Максим", теперь отличилась компания"Восток".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]