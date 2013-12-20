Во Владивостоке водитель автобуса выплеснул кофе на автолюбителя
Накануне, 26 января, примерно в 13.30 водитель автобуса номер 40 (госномер н475то) грубо нарушил правило дорожного движения на кружке остановки Инструментальный завод во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus, поднимаясь с остановки Гоголя на кружке не пропускал черный автомобиль, едва не спровоцировал ДТП. Водитель черной машины подошёл к автобусу и пытался объяснить, что он ехал по главной, но в ответ получил только оскорбления. Водитель автобуса продолжал утверждать, что он пытался остановиться и не признавал вину. Далее он выплеснул чай или кофе на водителя черной машины.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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