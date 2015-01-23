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Расчеты синоптиков по поводу снегопадов в Приморье изменились

Расчеты синоптиков по поводу снегопадов в Приморье изменились

Фото: U74.ru

В конце прошлой недели некоторые мировые прогностические центры в своих расчётных схемах указывали на возможность образования активного циклона над северо-западной частью Японского моря и смещение его на восток вблизи южного побережья Приморского края. При таком развитии синоптической ситуации в Приморье прошел бы снег, более интенсивный в южных районах края. На данный момент расчеты изменились, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В предстоящую пятницу, 1 февраля, погодные условия в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. В субботу над краем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, которые в центральных районах местами вызовут слабый снег.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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