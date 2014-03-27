Телефонный террорист сообщил о бомбе в здании тепловых сетей во Владивостоке
Сотрудники полиции задержали мужчину, сообщившего о заминировании филиала ДГК на Западной, 29. Нетрезвый хулиган сообщил о бомбе в диспетчерскую службу.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сообщение от неизвестного о заложенной в здании Приморских тепловых сетей филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» бомбе поступило в субботу, 26 января. Мужчина предупредил о готовящемся взрыве и бросил трубку.
Стражи порядка приступили к поискам звонившего и вскоре установили его личность. Гражданин был обнаружен пьяным у себя дома. Полицейские выяснили, что 60-летний нарушитель спокойствия более 10 лет работал специалистом в ДГК. Внятно объяснить причины своего поступка нетрезвый злоумышленник не смог.
За ложное сообщение о планируемом акте терроризма телефонному хулигану грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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