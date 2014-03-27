Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:59
  0

Телефонный террорист сообщил о бомбе в здании тепловых сетей во Владивостоке

Телефонный террорист сообщил о бомбе в здании тепловых сетей во Владивостоке

Фото: Люди ДВ

Сотрудники полиции задержали мужчину, сообщившего о заминировании филиала ДГК на Западной, 29. Нетрезвый хулиган сообщил о бомбе в диспетчерскую службу.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сообщение от неизвестного о заложенной в здании Приморских тепловых сетей филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» бомбе поступило в субботу, 26 января. Мужчина предупредил о готовящемся взрыве и бросил трубку.

Стражи порядка приступили к поискам звонившего и вскоре установили его личность. Гражданин был обнаружен пьяным у себя дома. Полицейские выяснили, что 60-летний нарушитель спокойствия более 10 лет работал специалистом в ДГК. Внятно объяснить причины своего поступка нетрезвый злоумышленник не смог.

За ложное сообщение о планируемом акте терроризма телефонному хулигану грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря