Во Владивостоке стартовал конкурс на замещение должности главы города

Дума Владивостока в понедельник, 28 января, дала старт конкурсу на замещение должности главы города. Решение об этом приняли депутаты на очередном заседании. Конкурс пройдет в два этапа, право на участие в нем имеют граждане России старше 21 года. Документы от кандидатов в думе начнут принимать 30 января. Планируется, что имя нового главы Владивостока станет известно уже в конце марта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В соответствии с муниципальным правовым актом города от 11.05.2016 № 270-МПА «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока», первый этап конкурса состоится 12 марта, второй — 18 марта. 12 марта члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли восемь человек, внимательно изучат документы кандидатов, на 18 марта запланировано собеседование. Затем комиссия представит двух кандидатов депутатам. Решение об избрании главы города дума примет на заседании, запланированном на 28 марта.

В состав конкурсной комиссии от думы города вошли депутаты Виктор Аблапов, Владимир Исаков, Геннадий Куликов, Виктор Федоров, от губернатора края — врио вице-губернатора Антон Волошко, заместитель директора департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела правового департамента Виктор Киряев, депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков.

Документы для участия в конкурсе представляются с 30 января 2019 года в конкурсную комиссию по адресу: Владивосток, ул. Суханова, 3, 3 этаж, каб. 36. Последний день приема документов — 11 февраля.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение должности главы города можно получить по телефону (423) 240-01-34 (контактное лицо — Ярулин Никита Вячеславович), а также на официальном сайте думы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]