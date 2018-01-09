Анонс на 29 января
29 января в 18.30 в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − спектакль «Русская рулетка (женский вариант)».
29 января в 19.00 во Владивостоке, «Олимп» (Океанский пр-т, 110) − лекция «Зимний трейлраннинг: подготовка, экипировка, бег».
29 января в 19.00 во Владивостоке, библиотека «БУК» (Светланская, 55) − лекция «Последние бои гражданской войны на Дальнем Востоке 1922-1923 гг. По страницам книги Леонида Юзефовича "Зимняя дорога"».
29 января − День мобилизации против угрозы ядерной войны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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