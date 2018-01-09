Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:14
  0

Анонс на 29 января

29 января в 18.30 в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − спектакль «Русская рулетка (женский вариант)».

29 января в 19.00 во Владивостоке, «Олимп» (Океанский пр-т, 110) − лекция «Зимний трейлраннинг: подготовка, экипировка, бег».

29 января в 19.00 во Владивостоке, библиотека «БУК» (Светланская, 55) − лекция «Последние бои гражданской войны на Дальнем Востоке 1922-1923 гг. По страницам книги Леонида Юзефовича "Зимняя дорога"».

29 января − День мобилизации против угрозы ядерной войны.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря