Один из двух: Депутаты выберут мэра Владивостока. Видеорепортаж Евгения Талова
Во Владивостоке выбирают нового мэра — депутаты думы объявили о старте конкурса на замещение поста градоначальника, который пустует с конца прошлого года. Но для начала городская дума соберет документы от кандидатов — для этого была создана специальная комиссия.
Депутаты Владивостока готовятся выбирать нового главу города — конкурс на должность мэра стартует 29 января. Сегодня на очередном заседании также утвержден состав комиссии, которая будет рассматривать заявления от кандидатов. Восемь человек — представители городской думы, краевой администрации и заксобрания — будут обрабатывать заявления и беседовать с претендентами. В последнем конкурсе участвовали больше 60 кандидатов.
Работа комиссии завершится в марте. 28 числа на суд депутатов представят две кандидатуры — остальные претенденты будут отсеяны. Сейчас на краевом уровне обсуждается законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Но пока региональный закон не принят, выбор главы города осуществляет представительный орган.
Последний глава краевой столицы Виталий Веркеенко досрочно сложил с себя полномочия в октябре прошлого года, проработав около года. На сегодня исполняющим обязанности мэра является Олег Гуменюк. В этом году члены конкурсной комиссии не ожидают большого наплыва претендентов на этот ответственный пост, но на всякий случай, сроки работы комиссии были увеличены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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