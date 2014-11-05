Приморский винодел-«нелегал»: «У меня изъяли 10-летнюю коллекцию экспериментов»

Полицейские обнаружили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя в селе Анисимовка Приморского края, сообщила в понедельник пресс-служба краевого УМВД. Сотрудники полиции изъяли около 6,5 тыс. литров готовой к реализации алкогольной продукции.

По данным полиции, местный житель нелегально производил алкоголь и распространял объявления о продаже контрафакта в социальных сетях. Для приезжих он организовывал экскурсии, демонстрируя процесс производства, и проводил дегустацию продукции.

В ходе обыска обнаружено оборудование для перегона алкоголя, этикетки, упаковки, пробки, металлическая, пластиковая и стеклянная тара.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (Незаконные производство, оборот алкогольной продукции), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Фигуранту предъявлено обвинение.

Полицейские устанавливают места продажи контрафакта.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток», владелец Майхинского винодельческого хозяйства Сергей Курченко рассказал, что алкоголь полиция изъяла еще в мае 2018 года. Возбуждено уголовное дело, суда еще не было.

«Изъяли все вино, забрали 10-летнюю коллекцию экспериментов», - отметил он.

Семейное винодельческое хозяйство в селе Анисимовка числится во всех туристических справочниках Приморья. С 2004 года его основатель делает вино из амурского винограда, дикоросов и садовых культур, которые сам выращивает. Например, это жимолость, смородина, калина, лимонник, крыжовник и актинидия. По данным туристических гидов, вино в торговых точках не реализовывается, попробовать его можно в ходе экскурсии на ферму.

«Лицензии у нас нет, попробовать вино можно только у нас на экскурсии. Мы хотим стать легальным винодельческим хозяйством, собираем документы для ее получения, но это сложный и длительный процесс. Это проект, это будущее нашего предприятия, которое стало туристической достопримечательностью Приморья», - отметил винодел.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]