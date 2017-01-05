В январе самым травмоопасным днем для детей на дорогах края стал понедельник
С начала года на территории региона произошло 21 ДТП с участием детей и подростков, погибших нет. 24 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
Наибольшее число происшествий с участием детей и подростков зарегистрировано в понедельник, по времени «пик» автоаварий пришелся на промежуток с 15.00 до 20.00.
52% ДТП связаны с наездом на пешехода, 24% - столкновение транспортных средств, 9,5% - съезд с дороги, 9% - опрокидывание, 4% - наезд на препятствие.
Несовершеннолетние получили травмы в каждом 13-м ДТП, в 80% случаев – из-за нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств.
Возраст пострадавших – от 1 года до 17 лет. Самый маленький участник ДТП получил травмы в качестве пассажира: в момент столкновения автомобиля с деревом мальчик сидел на руках у матери. В результате удара ребенок получил травму головы и бедра, потребовалась госпитализация. Авария произошла в Пограничном районе.
Выявлен один случай управления автомобилем в состоянии опьянения: в городе Владивостоке 17-летняя девушка села в автомобиль к молодому человеку, находившемуся под действием наркотических веществ. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части в кювет и перевернулся на крышу. Девушка получила травмы головы.
В четырех ДТП выявлены нарушения правил дорожного движения детьми-пешеходами: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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