Из-за маминых упреков в плохой учебе приморская школьница сбежала из дома
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» от 40-летней местной жительницы поступило сообщение о пропаже ребенка. Заявительница рассказала, что около 16 часов ее несовершеннолетняя дочь ушла и домой не вернулась. Женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, но безуспешно, поэтому обратилась за помощью в полицию.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_artem, в ходе проведения розыскных мероприятий полицейские проверили места концентрации молодежи, развлекательные заведения, территории железнодорожного вокзала и автостанции. Около 21 часа сотрудники уголовного розыска обнаружили беглянку в междугороднем автобусе, следовавшем в город Владивосток.
Несовершеннолетняя доставлена в отдел полиции для разбирательства. В ходе беседы выяснилось, что после конфликта с матерью, возникшего на почве постоянного контроля и упреков в слабой успеваемости по учебе, она решила уйти из дома и уехать к подруге во Владивосток.
Планам 15-летней беглянки помешали сотрудники полиции, после проведения профилактической беседы о недопущении подобных деяний несовершеннолетнюю передали ее законному представителю. Установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Семья, в которой проживает школьница благополучная, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит.
Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воспитательного характера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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