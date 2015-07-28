В Приморье пропала 12-летняя школьница
12-летняя Снежана Яшкова из поселка Рощино 26 января ушла из дома и и до сих пор не вернулась, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal_primoriya.
Была одета: красный пуховик, серая шапка с бубоном.
может кто видел позвонить пожалуйста 89642316418 или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.05.2018 Во Владивостоке пропала 13-летняя девочка
-
23.01.2018 Во Владивостоке пропала молодая девушка
-
18.12.2017 В Приморье "на силикатном" пропала 16-летняя девушка
-
04.11.2017 В Приморье пропала 13-летняя девушка
-
28.04.2017 В Приморье пропала 14-летняя девочка
-
28.07.2015 В п.Кировский найдена мертвой 10-летняя девочка
Добавить комментарий