В Приморье пропала 12-летняя школьница

12-летняя Снежана Яшкова из поселка Рощино 26 января ушла из дома и и до сих пор не вернулась, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal_primoriya.

Была одета: красный пуховик, серая шапка с бубоном.

может кто видел позвонить пожалуйста 89642316418 или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]