Тонну гребешка и 24 мешка краба изъяли пограничники у местных жителей в Находке

Более 8,5 тысяч особей гребешка и свыше 600 особей краба изъято из незаконного оборота за минувшие выходные на участке Службы в г.Находке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по ПК.

Автомашину с незаконно добытыми биоресурсами сотрудники Службы в г. Находке обнаружили на берегу бухты Спокойная. В микроавтобусе оказалась без малого тонна свежевыловленного дальневосточного гребешка. Двое молодых людей, как это часто бывает в таких случаях, заявили, что обнаружили бесхозные дары моря на берегу и присвоили себе. Рыночная стоимость морепродукции может составлять порядка 300 тысяч рублей.

Еще одну партию морских биоресурсов, на которые не имелось никаких документов, подтверждающих их происхождение, пограничники обнаружили в другой бухте, в районе мыса Шведова. Трое молодых людей также пытались доказать, что 620 особей краба-стригуна опилио, уместившихся в 24 мешка, они выловили исключительно только для себя и для друзей. Рыночная стоимость добытого краба может составлять около 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). По окончании разбирательств будут приняты процессуальные решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]