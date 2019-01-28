Во Владивостоке водитель "Субару" столкнулся с опорой освещения

Автомобиль "Субару" влетел в опору освещения во Владивостоке на улице Светланской возле дома №38. Это произошло в ночь на 28 января.

О пострадавших не сообщается.

В результате ДТП автомобиль и столб освещения сильно деформированы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]