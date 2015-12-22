Власти Хабаровского края просят Минприроды оставить тигра Амура в Приморье

Администрация Хабаровского края, которой принадлежит знаменитый тигр Амур из Приморского сафари-парка, обратилась в Минприроды с просьбой оставить питомца на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы обратились сегодня к органам федеральной власти (в Минприроды) с просьбой разрешить нам оставить тигра там, где он привык. В случае, если сегодня Минприроды даст такое согласие, то с огромной долей вероятности, если, конечно, не будет против общественное мнение, тигра оставим в Приморье», - сказал в понедельник журналистам губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Он отметил, что по вопросу о месте проживания Амура в регионе создана и работает специальная комиссия.

«Тигр — это наш символ, он очень популярен. Мы сделаем так, как будет лучше для него», - отметил губернатор, подчеркнув, что если эксперты и общественность сочтут, что тигру будет лучше в зоопарке Краснодарского края, то его отправят туда.

Как сообщалось, руководство Приморского сафари-парка сообщило о том, что знаменитого тигра Амура, который проживает на их территории, планируют передать в зоопарк Краснодарского края. Тигр принадлежит министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, а в Приморье он находится на правах аренды. Директор парка обратился к властям и в надзорные ведомства с просьбой не забирать у него известного тигра.

Амур прославился в 2015 году тем, что подружился с козлом, которого ему прислали на съедение. Тигр умеет охотиться на коз и кроликов, но этого козла он трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым. Сотрудники сафари-парка назвали козла Тимуром за его бесстрашие. Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев. Сейчас они живут на разных территориях и периодически видятся через ограждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]