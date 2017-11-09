В Приморье несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась

Аникина Екатерина, 2004 г.р., проживающая в Партизанске, 19 января 20 19 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 172 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые стрижка каре.

Была одета: чёрные джинсы, кофта леопардовой расцветки, полусапожки угги чёрного цвета со стразами, куртка до пояса чёрного цвета с капюшоном(по краю капюшона опушка розового цвета). Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Екатерины,

просим позвонить по телефонам:

8 (42363) 6-31-81 – ОМВД России по г. Партизанску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 999 058 17 67 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]