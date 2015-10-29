Житель Поднебесной хотел увезти из Приморья 1500 особей трепанга
Пограничный наряд пункта пропуска «Пограничный-железнодорожный» обнаружил у одного из туристов, возвращавшихся на родину в Китай, сушеный трепанг. Чрезмерно нервничающий иностранец привлек внимание пограничников. В ходе личного досмотра у него под верхней одеждой были обнаружены свертки, в которых пограничники насчитали 1500 особей сушеного трепанга. Рыночная стоимость «морского огурца» может составлять около 160 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Биоресурсы переданы для разбирательства сотрудникам таможни. Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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