Информация о гибели от пневмонии 10 человек в Приморье не подтвердилась

Информация о введении карантина на территории Находки появилась в краевых СМИ: якобы жители городского округа массово болеют пневмонией. Однако эти данные оказалась неточными. Как стало известно корреспондентам «Вестей: Приморье», находкинцам действительно рекомендовали соблюдать масочный режим, а администрация последовала совету Роспотребнадзора и отменила культурно-массовые мероприятия: два спектакля и концерт. При этом рекомендательные письма об их отмене направили во все муниципалитеты края. Не подтвердилась и информация о гибели 10 человек от пневмонии. И вот как прокомментировали ситуацию в Находке:

Валерий Коляда, врио главного врача КГБУЗ «Находкинская городская больница»: «Ситуация с заболеваемостью пневмонией характерна сегодня для большинства территорий края и для этого времени года не является чрезвычайной ситуацией. Традиционно январь—февраль — время подъема респираторных вирусных инфекций».

Ежегодно на территории Приморья регистрируется от 15-ти тысяч внебольничных случаев пневмонии. Что касается культурно-массовых мероприятий, то отмененные спектакли в Находке перенесли на предстоящие выходные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]