Дед Мороз-трансвестит из детской книжки поверг в шок жителя Приморья

Картинка из детской книги с изображением Деда Мороза повергла в изумление жителя Лесозаводска. Своими соображениями мужчина поделился в социальной сети.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, жителя Лесозаводска поверг вступор вопрос сына: "Дедушка Мороз - это девочка?" Как оказалось, в детской книге ребенок увидел Деда Мороза с девичьей косой.

Чтобы перевернуть сознание ребенка в обратную сторону, отцу пришлось показывать ему старые советские мультики, где Дед Мороз выглядит как Дед Мороз, а не как гермофродит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]