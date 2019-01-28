Дед Мороз-трансвестит из детской книжки поверг в шок жителя Приморья
Картинка из детской книги с изображением Деда Мороза повергла в изумление жителя Лесозаводска. Своими соображениями мужчина поделился в социальной сети.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, жителя Лесозаводска поверг вступор вопрос сына: "Дедушка Мороз - это девочка?" Как оказалось, в детской книге ребенок увидел Деда Мороза с девичьей косой.
Чтобы перевернуть сознание ребенка в обратную сторону, отцу пришлось показывать ему старые советские мультики, где Дед Мороз выглядит как Дед Мороз, а не как гермофродит.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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