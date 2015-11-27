28 января 2019 года после прохождения карантина тигрицу Тайгу забрали из Приморского сафари-парка и повезли в Зоосад Приамурский в город Хабаровск, затем она отправится в Алма-Ату. Об этом сообщаил «Вестям: Приморье» директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Напомним, тигрица Тайга включена в Программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой должна переехать из Приморья в Казахстан – в «Алматинский зоологический парк» – такое решение принял координатор.

В рамках программы ЕАРАЗА решение о передаче тигров принимает её координатор, который находится в Москве – а не владельцы животных – участники программы.

Вместе с тем Приморский сафари-парк сейчас делает все возможное, чтобы из Приморья не увезли знаменитого тигра Амура, который стал популярен по всему миру благодаря своей необычной дружбе с козлом Тимуром. Амура планируют передать в зоопарк Краснодарского края. Тигр принадлежит министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, а в Приморье он находится на правах аренды. Директор парка обратился к властям и в надзорные ведомства с просьбой не забирать у него известного тигра.

Видео - safaripark25.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]