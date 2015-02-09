Пункты пропуска в Приморье изменят режим работы
В связи с празднованием китайской стороной Восточного Нового года в Приморском крае изменен график работы пунктов пропуска через государственную границу.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, с 3 по 6 февраля не будет работать МАПП «Краскино».
С 4 по 10 февраля будут закрыты МАПП «Пограничный» и ДАПП «Марково».
С 4 по 9 февраля туристы не смогут пройти границу в пункте пропуска «Турий Рог».
ДАПП «Полтавка» будет закрыт с 4 по 7 февраля, с 8 по 10 февраля пункт пропуска будет работать с 9.00 до 15.00.
Китайцы отмечают Новый год по восточному календарю. Начало праздника зависит от лунного календаря – отсчитывается второе новолуние после зимнего солнцестояния, именно на Новую Луну стартует основное веселье. В 2019 году это будет пятое февраля. Праздник отмечается целых 15 дней. У китайцев принято проводить эти дни с семьей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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