Пункты пропуска в Приморье изменят режим работы

В связи с празднованием китайской стороной Восточного Нового года в Приморском крае изменен график работы пунктов пропуска через государственную границу.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, с 3 по 6 февраля не будет работать МАПП «Краскино».

С 4 по 10 февраля будут закрыты МАПП «Пограничный» и ДАПП «Марково».

С 4 по 9 февраля туристы не смогут пройти границу в пункте пропуска «Турий Рог».

ДАПП «Полтавка» будет закрыт с 4 по 7 февраля, с 8 по 10 февраля пункт пропуска будет работать с 9.00 до 15.00.

Китайцы отмечают Новый год по восточному календарю. Начало праздника зависит от лунного календаря – отсчитывается второе новолуние после зимнего солнцестояния, именно на Новую Луну стартует основное веселье. В 2019 году это будет пятое февраля. Праздник отмечается целых 15 дней. У китайцев принято проводить эти дни с семьей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]