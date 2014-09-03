Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:54
  0

Икры на миллион рублей изъяли транспортные полицейские в аэропорту Владивостока у воронежца

Икры на миллион рублей изъяли транспортные полицейские в аэропорту Владивостока у воронежца

Фото: Известия

За попытку перевезти и перепродать более 500 килограммов икры горбуши без документов житель Воронежа понесет наказание.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассматривает дело об административном правонарушении в отношении жителя Воронежской области, который пытался перевезти и перепродать более 500 кг икры горбуши с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Продукция изъята из оборота. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В аэропорту Владивостока сотрудниками транспортной полиции установили передачу жителю Воронежской области икры лососевых пород рыб (горбуши) общим весом 552 кг. На продукцию отсутствовали товаросопроводительные документы,  а также маркировка изготовителя, содержащая сведения, предусмотренные законом.

Как рассказал воронежец, товар на сумму миллион рублей он приобрел у случайного знакомого, проживающего на Камчатке, для перепродажи в городе Воронеже. Перевозка икры осуществлялась в багаже пассажиров одного из рейсов.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении гражданина, который приобрел продукцию с целью перевозки и дальнейшей реализации без маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом, и без товаросопроводительной документации возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря