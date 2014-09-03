Икры на миллион рублей изъяли транспортные полицейские в аэропорту Владивостока у воронежца
За попытку перевезти и перепродать более 500 килограммов икры горбуши без документов житель Воронежа понесет наказание.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассматривает дело об административном правонарушении в отношении жителя Воронежской области, который пытался перевезти и перепродать более 500 кг икры горбуши с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Продукция изъята из оборота. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В аэропорту Владивостока сотрудниками транспортной полиции установили передачу жителю Воронежской области икры лососевых пород рыб (горбуши) общим весом 552 кг. На продукцию отсутствовали товаросопроводительные документы, а также маркировка изготовителя, содержащая сведения, предусмотренные законом.
Как рассказал воронежец, товар на сумму миллион рублей он приобрел у случайного знакомого, проживающего на Камчатке, для перепродажи в городе Воронеже. Перевозка икры осуществлялась в багаже пассажиров одного из рейсов.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении гражданина, который приобрел продукцию с целью перевозки и дальнейшей реализации без маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом, и без товаросопроводительной документации возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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