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Во Владивостоке большегруз потерял прицеп

Во Владивостоке большегруз потерял прицеп

Фото: "Экипажи ДПС"

Во Владивостоке большегруз потерял прицеп. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС", это произошло в центре города в районе бывшего "Политена".

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Напомним, во Владивостоке собираются ужесточить контроль за движением большегрузов. Как сообщили в администрации Владивостока, необходимость таких мер обусловлена тем, что перевозчики крупногабаритного и тяжеловесного транспорта не соблюдают правила дорожного движения, игнорируют знаки запрета, чем создают помехи автотранспорту на загруженных участках улиц, особенно в часы пик. Кроме того, для выявления транспорта, идущего с перегрузом, администрация Владивостока уже в этом году планирует установить несколько автоматических пунктов весового контроля на участках дорог с интенсивным движением грузового транспорта.

Подробнее - здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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