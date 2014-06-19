Instagram восстановил работу после сбоя

В Instagram решили проблему с неполадками, возникшими в работе приложения в ночь на 29 января, сообщается на странице соцсети в Twitter, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Сообщения о неполадках в работе Instagram начали поступать на портал Downdetector в 03:21 мск, на пике их было 25,9 тыс. Пользователи жаловались, что у них не обновляется новостная лента, на проблемы со входом в приложении и на работу веб-версии Instagram.

Больше всего жалоб поступило в Downdetector из США, Австралии, Португалии, Великобритании, Чили, Аргентины, Израиля и Японии. Пользователи в России сообщали о неполадках в работе Instagram на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]