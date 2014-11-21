Старый аэропорт Владивостока выставлен на продажу за 600 млн. рублей
Группа компаний «Сумотори» выставила на продажу здание бывшего аэропорта Владивосток (Владимира Сайбеля, 41), более известного как терминал B. Цена лота 600 000 000 рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, терминал расположен в 40 км от Владивостока и 15 км от интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Согласно объявлению, продается здание общей площадью 8400 кв. м вместе с участком 36 000 кв. м, а также подземную часть объекта (7700 кв. м). Лот также включает асфальтированную парковку 23 500 кв. м.
Напомним, в 2012 году ОАО «Международный аэропорт Владивосток» перенес все рейсы из терминала B в А. Старый терминал снова начали использовать во время подготовки к саммиту АТЭС. После рейсы перенесли обратно в новый терминал.
В апреле 2014 аэропорт продал старый терминал, земельный участок под ним и привокзальную площадь. «Технохолдинг Сумотори» приобрел их за 200 000 000 рублей. ГК «Сумотори» получила аэровокзальный комплекс терминал B в собственность, взяв на себя долги ОАО «МАВ» по взаиморасчетам подрядчиков по строительству нового терминала аэропорта.
Внутри бывшего аэровокзального комплекса оборудовали выставочную площадку «Терминал Экспо». Как рассказали в «Технохолдинг Сумотори», причина продажи аэровокзального комплекса в том, что он эксплуатировался для развития выставочной деятельности, а затем построили новый экспоцентр на СТК «Приморское кольцо». На нем вести бизнес оказалось выгоднее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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