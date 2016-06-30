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Более 200 млн рублей по имущественным налогам недоплатили владивостокцы в 2018 году

Более 200 млн рублей по имущественным налогам недоплатили владивостокцы в 2018 году

Фото: Город55

3 декабря 2018 года истек срок уплаты имущественных налогов. Именно до этой даты физическим лицам необходимо было уплатить свои налоги за 2017 год. Уже с 4 декабря 2018 года налоговые органы начали начислять пени должникам. Однако к концу 2018 года за жителями Владивостока по земельному налогам и налогу на имущество физических лиц числится задолженность в размере 236 млн 339 тысяч рублей.

Несмотря на финансовое наказание и существенные ограничения, которые влекут за забой налоговые долги, граждане продолжают откладывать платежи в долгий ящик. Тем временем, за такой беспечностью могут последовать принудительное взыскание задолженности, арест имущества и запрет на выезд из страны. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит вовремя проверять наличие задолженности по налогам и производить выплаты.

Однако налоговые долги физлиц доставляют неприятности не только самим должникам. Городской бюджет недополучает существенные средства, так как доля налоговых доходов в общей сумме доходов городской казны в 2019 году составляет 53,9 %, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

При этом, согласно бюджету Владивостокского городского округа на 2019 года и плановый период 2020-2021 годы, в 2019 году прогнозируется снижение объема налоговых доходов бюджета города  в связи с изменением регионального законодательства. С января 2019 года на 2 % снижен норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет Владивостока. Потери бюджета составят 445,5 млн рублей.

Узнать о просроченной задолженности по налогам можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или с помощью электронного сервиса «Узнайте о своих долгах» на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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