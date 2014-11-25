Мелкие посылки из Китая приморцам доставляются через Латвию и Москву

В сентябре 2018 года «Почта России» сообщила, что мелкие посылки, доставляемые из Китая на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, будут идти не через Москву, а через Владивосток. Уточнялось, что на новый маршрут будет приходиться 40% продаж AliExpress в России. Однако многим жителям Приморья мелкие посылки по-прежнему доставляются через Латвию и Москву, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Жительница Владивостока в конце ноября сделала заказ на AliExpress. "Долго не было никакой информации, а первое сообщение появилось только 10 декабря – посылка была в Латвии. В итоге забрала я свою покупку только 8 января", - рассказывает Алина.

В пресс-службе Приморского филиала ФГУП «Почта России» рассказали, что мелкие пакеты из Китая уже идут во Владивосток напрямую, но только если продавец физически находится в Гонконге.

«Прежде всего хотелось бы отметить, что договоренности с почтовыми администрациями China Post и Hong Kong Post о развитии перевозок почты из стран АТР через логистический центр во Владивостоке уже выполнены, – говорит главный специалист по корпоративным коммуникациям Приморского филиала ФГУП «Почта России» Ольга Колдышева. – Только после нескольких тестовых доставок 10 сентября 2018 года «Почта России» объявила о запуске регулярного наземного маршрута для доставки нерегистрируемых отправлений из Китая в Россию. Таким образом, нерегистрируемые почтовые отправления из Гонконга к нам во Владивосток регулярно поступают морским сообщением. К примеру, за декабрь по данному направлению доставлено около 600 тысяч мелких пакетов, в их числе 266 тысяч мелких пакетов были адресованы приморским получателям».

Сейчас Владивостокский международный почтовый центр обрабатывает почтовые отправления из Китая (нерегистрируемые почтовые отправления поступают морским сообщением, SRM или простые регистрируемые пакеты – авиасообщением из Гонконга), а также ведет почтовый обмен с Японией и Кореей. Если продавец физически находится в Гонконге, Hong Kong Post (трек-номер HK) отправит заказ во Владивосток напрямую, а скорость доставки увеличится. В остальных случаях жители Приморья по-прежнему увидят на трекинге те же самые сортировочные центры Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга и т. д.

Специалисты почты отмечают – до регистрации в системе «Почты России» китайский продавец должен сдать товар в логистический центр в Китае, где у трек-номера и появится первый статус. Однако следует отметить, что в периоды мировых распродаж время обработки заказа в российских логистических центрах «Почты России» также может быть увеличено.

«Направления авиамаршрутов и объемы перевозимой почты распределены для каждого места международного почтового обмена страны, – уточняет Ольга Колдышева. – Для того, чтобы обеспечить оперативную доставку в каждый регион через Москву, Владивосток, Новосибирск или другой российский город, при выборе маршрута принимаются во внимание производственные мощности логистических центров, частота авиарейсов в различные аэропорты страны, расписание российских поездов.

Так, во Владивосток из Гонконга регистрируемые отправления с трек-номером, оканчивающимся на HK, доставляются напрямую регулярными рейсами авиалиний. Почтовые отправления с трек-номерами, оканчивающимися на LV, идут по транзитному маршруту в сотрудничестве с Почтой Латвии, которая пересылает часть заказов с китайских торговых площадок в Россию и страны СНГ. Международные почтовые отправления из стран Балтии сортируются по регионам-получателям и проходят таможенное оформление в Санкт-Петербурге, далее доставляются по территории России».

В компании объясняют, что использование прямых и транзитных авиамаршрутов позволяет компании справляться с растущими объемами трансграничной торговли и пиковыми периодами глобальных распродаж, когда уровень среднесуточной обработки составляет свыше 1 миллиона отправлений.

«Для сравнения, после завершения ноябрьских мировых распродаж в декабре приморцам доставлено 943 тысячи мелких пакетов с товарными вложениями, – говорит Ольга Георгиевна. – В их числе ноябрьские интернет-покупки с трек-номерами LV, СN, которые прошли таможенное оформление в Москве или Санкт-Петербурге. Путь доставки регистрируемых почтовых отправлений можно отследить на сайте "Почты России" или в мобильном приложении. Важно обратить внимание, что отслеживание по трек-номеру начинается не с момента оплаты, а после того, как продавец сдал заказ в почтовое отделение».

Рекомендации «Почты России» для пользователей интернет-магазинов

1. Перед заказом необходимо убедиться в надежности интернет-магазина, особенно при совершении крупной покупки. Критерием надежности может служить высокий рейтинг в интернет-поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, «физических» адресов и телефонов и другие.

2. Нужно правильно и полностью указать свои реквизиты – имя, фамилию, точный адрес с индексом, номер телефона, адрес электронной почты.

3. При выборе доставки «Почтой России» лучше выбирать регистрируемое отправление – тогда продавец предоставит трек-номер для отслеживания посылки. Отслеживание по трек-номеру начнется не с момента оплаты, а после того, как продавец сдаст заказ в почтовое отделение.

4. Отслеживать отправление можно на сайте «Почты России» или с помощью мобильного приложения «Почты России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]