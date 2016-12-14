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В Приморье вынесен приговор обвиняемому в сбыте наркотиков в крупном размере

В Приморье вынесен приговор обвиняемому в сбыте наркотиков в крупном размере

В Находке суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому  в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке по подозрению в сбыте наркотических средств задержали местного жителя. Мужчина осуществлял сбыт наркотиков,  являясь грузчиком одной из городских оптовых баз.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В ходе обыска на рабочем месте злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли гашишное масло общей массой 57 грамм, а также гашиш массой 60 грамм.

Следователем  отдела МВД России по городу Находке было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Находкинский городской суд признал подсудимого виновным в незаконном сбыте наркотических средств, назначив наказание в виде лишения свободы на срок  8 лет 4 месяца с отбыванием  в колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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