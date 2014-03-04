Приморец сильно пострадал при взрыве бытового газа в квартире
Полицейские проводят проверку по факту взрыва бытового газа в Приморье. В результате происшествия пострадал пожилой житель двухэтажного дома в Надеждинском районе. Пенсионера с серьезными ожогами доставили в больницу Владивостока.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали 70-летнему пострадавшему, который находился в шоковом состоянии, первую помощь и доставили его в больницу Там у пенсионера зафиксировали ожоги лица, головы, рук и верхней части тела третьей и четвертой степени.
По словам мужчины, ожоги он получил в результате взрыва бытового газа в его квартире. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются точные причины взрыва газа.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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