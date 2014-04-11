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АПК: Жителям Приморья, чей скот пострадал от ящура, компенсируют ущерб

АПК: Жителям Приморья, чей скот пострадал от ящура, компенсируют ущерб

Фото: РИА Новости

Владельцам частных подворий в Приморском крае, чей скот был изъят и уничтожен в результате борьбы с вирусом ящура, региональные власти компенсируют ущерб. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам совещания по реализации крупных сельскохозяйственных проектов, которое провел вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во вторник, 29 января. 

Глава региона отметил, что в данный момент регион закупил уже более 50 тысяч доз вакцины против ящура, еще свыше 80 тысяч доз будет закуплено в ближайшее время, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

«Вакцинирование в угрожаемой зоне будет вестись по всем хозяйствам, в том числе по частным. И частным подворьям, конечно, будем оказывать меры поддержки там, где будет уничтожаться скот», – подчеркнул Олег Кожемяко, добавив, что крупные свиноводческие комплексы будут решать этот вопрос за счет страховых организаций.

По словам Юрия Трутнева, возможная помощь будет оказана и со стороны Минсельхоза. 

«Соответствующее поручение мы дадим», – подчеркнул полпред.

Напомним, из-за вспышки ящура в январе текущего года на свиноводческих предприятиях Михайловского и Спасского районов в карантинной зоне оказалось свыше 22 тысяч голов свиней. В данный момент зафиксированы вспышки заболевания также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Общий объем пострадавшего поголовья составляет около 70 тысяч голов. На предприятиях, где произошло заражение, введен режим ЧС, установлены круглосуточные карантинные посты, проводится забой и уничтожение заболевших и павших голов.

Специалисты подчеркивают, что для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Специалисты рекомендуют жителям края воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли. Поскольку вирус ящура погибает при термообработке, в случае покупки домашнего мяса, его необходимо обязательно прожарить.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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