В Приморье водитель не заметил на переходе женщину-пешехода и сбил ее
Утром 29 января в 07.55 в дежурную часть МО МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово на улице Калинина в районе дома №46 сбит пешеход.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомашины Nissan Cube 1955 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил пешехода – женщину 1975 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, слева направо по ходу движения данной автомашины. После ДТП женщина с травмами была госпитализирована. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo_olga.
Также установлено, что водитель имеет стаж вождения 40 лет, к административной ответственности в 2018 году не привлекался. С его слов, ДТП произошло в утренние сумерки, и он не заметил вышедшего на пешеходный переход человека.
По данному факту полицией проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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