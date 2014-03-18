Пятерых рыбаков сняли с оторвавшейся льдины приморские спасатели

Группу рыбаков сняли с оторвавшейся льдины спасатели Приморской поисково-спасательной службы во вторник, 29 января. Любители подледного лова пренебрегли мерами собственной безопасности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, во вторник в 14.55 на пульт оперативного дежурного поступил вызов, что в районе Второй Речки оторвало и уносит в море льдину, на которой находятся пять рыбаков.

«Спасатели прибыли к месту происшествия, примерно в 500 метрах от берега обнаружили оторвавшуюся льдину. В 15.15 на судне с воздушной подушкой “Марс” специалисты спасательного подразделения сняли рыбаков и доставили на берег», – уточнили в ведомстве.

Спасатели отметили, что была реальная угроза разрушения или выноса льдины в открытое море и гибели находившихся на ней людей. Они напомнили еще раз, что из-за сильного ветра возможен взлом тонкого припайного льда с последующим выносом его в открытую часть залива Петра Великого.

«Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лед, а выезд автомашин на лед категорически запрещен», – подчеркнули специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]