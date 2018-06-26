Временный мост появился в Красноармейском районе

В Приморье смонтировали временный металлический мост через реку Маревка Красноармейского района. Работы выполнены в рамках муниципального контракта.

Как сообщили в администрации Приморского края, длина среднего автодорожного разборного моста составляет 32 метра. Смонтированы две полосы моста, установлено ограждение. По гидрологическим требованиям мост смонтировали выше уровня существующей дороги, сейчас там необходимо провести еще досыпку подходов и укрепить берега. Торги на эти работы объявила администрация района, они должны быть выполнены в течение месяца.

Напомним, в июне прошлого года в Красноармейском районе обрушился деревянный 60-метровый мост через реку Маревка, соединяющий поселки Измайлиха и Метеоритный с районным центром. Сейчас сообщение между населенными пунктами осуществляется по объездной дороге, однако время в пути занимает намного больше времени, чем напрямую. Чтобы обеспечить жителям района возможность максимально быстро добираться до центрального села Новопокровка, было принято решение об установке временного моста. Параллельно ведется работа по проектированию капитальной мостовой конструкции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]