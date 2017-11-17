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Приморский край вошел в ТОП-3 регионов с самыми высокими темпами роста туризма

Приморский край вошел в ТОП-3 регионов с самыми высокими темпами роста туризма

Фото: VladNews

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг российских регионов, которые пользовались наибольшей популярностью у путешественников в 2018 году. Приморский край стал шестым по количеству гостей, посетивших регион, и третьим по темпам развития туризма.

В исследовании приняли участие более 60 регионов России, в том числе города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. В основу рейтинга легли результаты анализа статистики внутреннего и въездного туризма в стране в 2018 году и экспертные оценки.

Самыми популярными территориями стали Москва, которую посетили 23,5 миллиона российских и иностранных гостей, Краснодарский край, включая Сочи, где побывали 17 миллионов человек, и Московская область, принявшая 15 миллионов туристов. Также в пятерку лучших вошли Санкт-Петербург с 8,5 миллионами путешественников и Республика Крым с 6,8 миллионами гостей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона, край расположился в рейтинге на шестой строчке. С января по декабрь прошлого года с его достопримечательностями познакомились свыше 5 миллионов человек.

При этом по темпам роста турпотока край занял одно из лидирующих мест в стране, уступив по этому показателю только Ленинградской области и Республике Крым. Здесь прирост отечественных и зарубежных гостей по итогам прошлого года составил 50% и 28% соответственно. В Приморье количество туристов увеличилось на 20%.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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