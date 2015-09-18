Во Владивостоке за коррупцию осужден бывший полицейский

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока бывший сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018г. Находясь при исполнении служебных обязанностей, при выяснении обстоятельств управления транспортным средством местным жителем, фигурант получил сведения о том, что водитель употреблял накануне алкоголь.

Имея достаточные основания для инициирования вопроса о возбуждении административного производства по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, сотрудник ДПС предложил передать ему денежное вознаграждение взамен сокрытия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и непривлечения нарушителя к установленной законом ответственности.

Водитель под предлогом взять требуемую сумму, поднялся к себе в квартиру, откуда сообщил в правоохранительные органы о незаконных действиях должностного лица.

После передачи сотруднику ДПС в качестве взятки 50 тыс. рублей последний был задержан региональным управлением ФСБ.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Суд также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором районного суда сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на необоснованность осуждения и несправедливость назначенного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами прокурора о законности приговора, оставив приговор без изменения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]