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Вчера, 17:54
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Во Владивостоке за коррупцию осужден бывший полицейский

Во Владивостоке за коррупцию осужден бывший полицейский

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока бывший сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018г. Находясь при исполнении служебных обязанностей, при выяснении обстоятельств управления транспортным средством местным жителем, фигурант получил сведения о том, что водитель употреблял накануне алкоголь.

Имея достаточные основания для инициирования вопроса о возбуждении административного производства по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, сотрудник ДПС предложил передать ему денежное вознаграждение взамен сокрытия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и непривлечения нарушителя к установленной законом ответственности.

Водитель под предлогом взять требуемую сумму, поднялся к себе в квартиру, откуда сообщил в правоохранительные органы о незаконных действиях должностного лица.

После передачи сотруднику ДПС в качестве взятки 50 тыс. рублей последний был задержан региональным управлением ФСБ.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Суд также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года,  с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором районного суда сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на необоснованность осуждения и несправедливость назначенного наказания.                         

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами прокурора о законности приговора, оставив приговор без изменения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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