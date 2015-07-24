Во Владивостоке в крови матери отравившейся наркотиками девочки найдена марихуана
У маленькой жительницы Владивостока, которая отравилась наркотиками, в руках нашли пакетик от гашишного масла, а в крови ее матери – марихуану. Сейчас ребенок находится в больнице, а старшего брата девочки забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Напомним, В дежурную часть отдела полиции №6 (Советский район) поступило сообщение врача Владивостокской Клинической больницы №2 о том, что в реанимационное отделение госпитализирована девочка в возрасте 1,2 года с диагнозом отравление наркотическим веществом.
Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребенок проживает с родителями и старшим братом. В день происшествия к родителям пришли гости. Во время распития слабоалкогольных напитков компания решила употребить наркотическое вещество растительного происхождения, которое принес один из приглашенных.
Вернувшись с балкона, мать увидела, что в руках у девочки находится пакет из-под гашишного масла. Через некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось. Женщина вызвала бригаду медиков скорой медицинской помощи.
Девочка была госпитализирована в реанимацию токсикологического отделения. В настоящий момент здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.
На место происшествия была направлена следственная-оперативная группа отдела полиции. В ходе осмотра квартиры наркотических средств не обнаружено. Родители несовершеннолетних были направлены для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого в крови матери была выявлена марихуана.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактическую беседу.
В отношении матери составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) и статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).
Старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды».
Информация по данному факту направлена в отдел опеки и попечительства, отдел социальной защиты, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района города Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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