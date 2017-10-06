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Программа «Автовести»: Выбор подарков на 23 февраля, защита автомобиля и новое летнее средство передвижения

Партнеры этого выпуска программы:

1) «Прайд Владивосток» г. Владивосток, ул. Снеговая, 16 тел:. 8 (423) 252-27-32 Сайт: http://www.pride-vl.ru

2) «РЕГУЛ МОТО» г. Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, 9а тел:. 8 (4234) 24-12-34 Сайт: https://regulmoto.ru

3) «LINE-X» г. Владивосток, ул. Днепровская, 29 Тел:.8 (423) 209-90-01 Сайт: http://www.line-x-vl.ru

Телефон редакции: 8 (423) 256-40-55.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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