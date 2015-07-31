Мужчина выбрасывал мебель на припаркованные автомобили во Владивостоке
В ночь на среду, 30 января, в одном из домов на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке мужчина выкидывал мебель из окна своей квартиры на восьмом этаже. Пострадали два автомобиля, которые были припаркованы около дома, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
По словам соседей, 40-летний мужчина периодически дебоширит уже на протяжении нескольких лет. При этом ситуация обостряется каждый январь. Пять раз мужчина топил соседей снизу, постоянно устраивает в квартире вечеринки и не выключает по ночам громко работающий телевизор. Соседи утверждают, что у мужчины есть справка о психическом расстройстве, к тому же он постоянно пьян.
«Сегодня ночью он разговаривал с собаками, которые у нас живут на стоянке около дома и вышвыривал в них с окна мебель. Сначала мебель громил в своей квартире, разламывал шкафы, а потом выбрасывал их на улицу», – рассказала местная жительница Мария.
Из окна, помимо частей шкафа и стульев, полетели микроволновка, телевизор, посуда. Часть разломанной мебели и техники утром убирали жильцы. Во дворе дома были припаркованы два автомобиля, которые пострадали от проделок дебошира. Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь квартиры и составили протокол.
Отметим, владельцам пострадавших автомобилей в подобных случаях, как правило, страховка не возмещает ущерб. Поэтому им придется требовать компенсацию от дебошира через суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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