Китай хочет создать в ДФО совместные предприятия по переработке молока
Крупные китайские компании заинтересованы в создании совместных с российским бизнесом предприятий по переработке молока, чтобы поставлять полученную продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил в интервью РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов, передает «Вести: Приморье».
«Мы ведем переговоры с крупнейшими китайскими молочниками и видим очень большой интерес к этому сегменту со стороны китайцев. Так как наша продукция справедливо имеет репутацию экологически чистой, многие китайские компании заинтересованы размещать в партнерстве с русским бизнесом предприятия на Дальнем Востоке и экспортировать молочную продукцию в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Все топ-15 компаний КНР хотят заходить», - сказал Петухов.
Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — один из институтов развития Дальнего Востока, в задачи которого входят привлечение новых резидентов в территории опережающего развития и в Свободный порт Владивосток, прямых инвестиций, а также поддержка экспорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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