Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:26
  0

Китай хочет создать в ДФО совместные предприятия по переработке молока

Китай хочет создать в ДФО совместные предприятия по переработке молока

Фото: Vesti.Ru

Крупные китайские компании заинтересованы в создании совместных с российским бизнесом предприятий по переработке молока, чтобы поставлять полученную продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил в интервью РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов, передает «Вести: Приморье».

«Мы ведем переговоры с крупнейшими китайскими молочниками и видим очень большой интерес к этому сегменту со стороны китайцев. Так как наша продукция справедливо имеет репутацию экологически чистой, многие китайские компании заинтересованы размещать в партнерстве с русским бизнесом предприятия на Дальнем Востоке и экспортировать молочную продукцию в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Все топ-15 компаний КНР хотят заходить», - сказал Петухов.

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — один из институтов развития Дальнего Востока, в задачи которого входят привлечение новых резидентов в территории опережающего развития и в Свободный порт Владивосток, прямых инвестиций, а также поддержка экспорта.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря