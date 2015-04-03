Жёсткое ДТП на федеральной трассе между Большим Камнем и Фокино. Две машины оказались в кювете. Еще один элитный внедорожник остался на дороге, но получил значительные повреждения.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости одним из водителей.

По сообщениям очевидцев, на этом участке трассы сегодня с утра было скользко.

Как сообщает dpscontrol, все участники ДТП живы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]