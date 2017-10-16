После аномально теплого дня в Приморье резко похолодает

Сегодня, 30 января, синоптическая ситуация изменится. С районов Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, а Приморье окажется под влиянием его фронтальных разделов. Преимущественно на севере края пройдёт небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. С циклоном придёт более тёплая воздушная масса, и дневная температура повысится ещё на 2–4 градуса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

В четверг циклон переместится на Сахалин и углубится. В Приморском крае существенных осадков не ожидается, увеличатся градиенты давления, и усилится ветер. За фронтами вторгнется холодная воздушная масса с севера, похолодает. Как в ночное, так и в дневное время температурный фон понизится на 3–6 градусов, и среднесуточная температура воздуха вернётся в свои климатические рамки.

Во Владивостоке сегодня по-прежнему солнечно. Температура воздуха продолжает повышаться. Дневной максимум составит +1…+4 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]