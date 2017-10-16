Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:00
  1

После аномально теплого дня в Приморье резко похолодает

После аномально теплого дня в Приморье резко похолодает

Сегодня, 30 января, синоптическая ситуация изменится. С районов Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, а Приморье окажется под влиянием его фронтальных разделов. Преимущественно на севере края пройдёт небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. С циклоном придёт более тёплая воздушная масса, и дневная температура повысится ещё на 2–4 градуса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

В четверг циклон переместится на Сахалин и углубится. В Приморском крае существенных осадков не ожидается, увеличатся градиенты давления, и усилится ветер. За фронтами вторгнется холодная воздушная масса с севера, похолодает. Как в ночное, так и в дневное время температурный фон понизится на 3–6 градусов, и среднесуточная температура воздуха вернётся в свои климатические рамки.

Во Владивостоке сегодня по-прежнему солнечно. Температура воздуха продолжает повышаться. Дневной максимум составит +1…+4 °C.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря