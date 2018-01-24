В воскресенье во Владивостоке синоптики прогнозируют снег

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет разной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу, 2 февраля, гребень антициклона обеспечит Приморье солнечной погодой. В ночные часы при отсутствии облаков будет морозно, −20…−33 °C, на побережье −9…−16 °C.

В средней тропосфере потоки с северо-западных поменяются на западные. На край станет поступать более тёплая воздушная масса с районов Китая. Потеплеет. Максимальная температура воздуха составит −2…−8 °C, местами на побережье воздух прогреется до +3 °C. В ночь на воскресенье морозы сохранятся.

Днём 3 февраля через территорию Приморского края будет смещаться очередной неглубокий циклон, который вызовет в отдельных районах небольшой снег. Дневной максимум понизится на 2–4 градуса по сравнению с субботой.

Во Владивостоке в субботу без осадков. В воскресенье с вероятностью около 40 % возможен слабый снег. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах −7…−10 °C. Днём в субботу 0…−3 °C, в воскресенье похолодает на 2–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]