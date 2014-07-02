Нововведение приведет к удорожанию ОСАГО

В Министерстве финансов предложили увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО. Страховщики уже предупредили, что это приведет у удорожанию полиса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.

Сейчас родственники погибшего при поездке на самолете или в поезде могут рассчитывать на 2 млн руб., а близкие погибшего в автомобиле лишь на 500 тыс. руб.

Балакирева отметила, что окончательное решение еще не принято, а даты возможного поэтапного увеличения лимита пока только обсуждаются в ходе межведомственного согласования. Предполагается, что окончательный текст документа будет готов в феврале.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предупредили, что если Минфин примет решение об увеличении страховой суммы, то подорожает и сам полис. В случае повышения лимита до 2 млн руб., то автолюбителям придется заплатить в среднем больше на 500-600 рублей.

В прошлом году общие сборы страховщиков по ОСАГО в 2018 году остались на уровне 2017 года (227,9 млрд руб.). Количество заключенных договоров выросло на 2%, а средняя стоимость ОСАГО, напротив, снизилась на 1,9%.

Снижение стоимости полиса ОСАГО президент РСА Игорь Юргенс объяснял двумя факторами: увеличением конкуренции между страховыми компаниями и действием системы тарифных коэффициентов бонус-малус. Около 80% всех автовладельцев ездят безаварийно, и совокупная накопившаяся скидка обеспечивает снижение средней премии, отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]