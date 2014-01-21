Трутнев: около 75% работников полпредства в ДФО уволят при переезде во Владивосток

Три четверти всего персонала полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) останется в Хабаровске при переезде ведомства в новый административный центр округа — Владивосток. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава ведомства, вице-премьер РФ Юрий Трутнев, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Поедет не больше 25% работающих в представительстве президента, то есть 75% не поедут. Мы будем набирать их здесь, потому что было бы невежливо и неуважительно по отношению к Владивостоку переехать сюда тем же самым составом. Такая ротация на государственной службе помогает профилактировать аффилированность, коррупцию, и вообще, новые люди с новыми идеями — это хорошо. Мы такие же предложения дадим нашим коллегам (представительствам других федеральных ведомств - прим. ТАСС), но командовать мы здесь не будем, пусть сами определяются, какое количество оставить, какое перевести», - сказал Трутнев.

Он также пояснил, что переезд должен состояться в самое ближайшее время, и таким образом, полпредство покажет пример коллегам. При этом, в качестве нового места работы в первое время будет использоваться помещения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Скорее всего, будет использована часть административных зданий ДВФУ. Она небольшая, там площадь 2,8 тыс. м, это чисто административные корпуса, мы ни в коем случае не затронем учебный процесс и аудитории. И это временно. Мы определимся с основным местом пребывания и сделаем это в спокойном режиме. Университет чуть-чуть готов потесниться, мы найдем, чем университету помочь, и въедем в самые кратчайшие сроки», - сообщил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]