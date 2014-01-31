Приморский край массово атакуют вирусные инфекции. По информации Роспотребнадзора, продолжается «эпидемический рост заболеваемости гриппом и ОРВИ». Цифры статистики за прошлую неделю говорят нам, что в общем и целом по краю эпидемии нет и рост числа больных — это сезонное явление. Тем не менее, среди детей от 3 до 6 лет эпидемический порог превышен на 10,6 %. Также от вирусной атаки больше других пострадали некоторые муниципалитеты — а именно 11 территорий края.

Не сдает свои позиции пневмония — на сегодня это одно из самых распространенных заболеваний органов дыхания. Осенне-зимний период — традиционно самый опасный. Сегодня диагноз «внебольничная пневмония» ставят во всех территориях Приморского края. Наибольшее количество заболевших во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Дальнегорске.

Сейчас по всему краю проводится профилактика вирусных заболеваний. На сегодня полностью закрыт один детский сад в Находке, не работают детский сад и школа в Лазовском районе. Частично приостановлен учебный процесс в 19 школах и 42 дошкольных учреждениях на территориях Приморья. Сейчас ведется мониторинг посещаемости школ и детсадов. В случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в группе, классе принимается решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]